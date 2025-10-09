Los Cabos concentra casi el 70% de las investigaciones por narcomenudeo en BCS

De enero a agosto de 2025, Los Cabos concentró el 67.7% de las carpetas de investigación por narcomenudeo en Baja California Sur, según cifras oficiales. Esto lo consolida como el municipio con mayor incidencia en este delito.

Ante este panorama, las autoridades municipales y federales mantienen operativos interinstitucionales permanentes para frenar la venta y distribución de drogas en el municipio.

El capitán Christopher Jordi López Monge, director general de Seguridad Pública de Los Cabos, informó que los Operativos Interinstitucionales BOM han dado resultados durante el mes de septiembre. En estas acciones participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Municipal.

“Se sigue trabajando de manera permanente. Se ha tenido resultados, detenciones y puestas a disposición por narcomenudeo en lo que es el Operativo Interinstitucional BOM, donde se detectan algunas personas y se han puesto a disposición personas, vehículos y dosis de diferentes drogas. Aproximadamente, por diferentes delitos contra la salud, se han detenido de cuatro a cinco personas (septiembre)”,

señaló López Monge.

En los últimos días, el operativo BOM logró el aseguramiento de 18 bolsas con vegetal verde seco, similar a la marihuana, y 55 envoltorios con aparente cristal, durante un recorrido en la colonia Caribe Bajo, en Cabo San Lucas.

En otra acción conjunta, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre y aseguraron cinco armas de fuego, mil cartuchos de distintos calibres, 46 paquetes con marihuana, 75 dosis de cocaína, dos vehículos y equipo táctico.

Las autoridades locales reiteraron que estos operativos coordinados continuarán de forma permanente para reducir los índices delictivos y fortalecer la seguridad en Los Cabos.