Los Cabos concentra casi 70% de las carpetas por narcomenudeo en BCS
Con 471 carpetas de investigación abiertas por narcomenudeo, Los Cabos concentra casi siete de cada diez casos registrados en Baja California Sur entre enero y julio de 2025. Esta cifra equivale al 68,7 % del total estatal, de acuerdo con datos oficiales.
En el mismo periodo, la entidad acumuló 685 carpetas, lo que representa un incremento del 15,7 % respecto a 2024, cuando se registraron 592 casos.
El capitán Christopher Jordi López Monje, director general de Seguridad Pública de Los Cabos, explicó que el aumento responde a un mayor número de personas y sustancias ilícitas puestas a disposición durante los operativos. Estos trabajos también han permitido identificar zonas con mayor incidencia.
“El aumento de carpetas y todo eso es porque ha habido puestas a disposición tanto de personas, sustancias ilícitas, ¿Cómo se trabaja eso? de manera coordinada, muchos de los operativos que se hacen son derivados de la mesa de seguridad”(…)Se ven mapas de calor donde pudiera ver algunos reportes, algunas incidencias, entonces focalizamos los operativos de manera conjunta e interinstitucional a esas área como la zona centro, algunas colonias como Lomas del Sol, Caribe, Leonardo Gastelum donde hemos tenido este tipo de incidencias”, expresó López Monje.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que entre mayo y julio, los operativos conjuntos de los tres niveles de gobierno permitieron el aseguramiento de más de 256 mil dosis de droga. Entre las principales sustancias se encuentran marihuana, metanfetamina y cocaína.
