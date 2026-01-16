Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Los Cabos y Oaxaca de Juárez formalizan hermanamiento para impulsar turismo y cultura

El hermanamiento entre Los Cabos y Oaxaca de Juárez permitirá impulsar acciones conjuntas en turismo, cultura y gastronomía, así como el intercambio de experiencias para el desarrollo de ambas comunidades
16 enero, 2026
Hermanamiento entre Los Cabos y Oaxaca de Juárez fortalece turismo y cultura

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Los Cabos y Oaxaca de Juárez formalizaron su hermanamiento, con el objetivo de generar mayores oportunidades para las comunidades, fortalecer la cooperación institucional y promover el intercambio turístico, gastronómico y cultural entre ambos municipios.

El acto protocolario fue encabezado por los presidentes municipales Christian Agúndez Gómez, de Los Cabos, y Raymundo Chagoya Villanueva, de Oaxaca de Juárez, quienes coincidieron en que este hermanamiento entre Los Cabos y Oaxaca de Juárez representa una alianza estratégica para el desarrollo local.

La directora municipal de Turismo, Ana Gabriela Navarro González, expresó su satisfacción por la concreción de este acuerdo, al tratarse de un trabajo coordinado de varios meses que hoy se materializa con la firma de ambos alcaldes.

“Muy contentos de finalmente firmar el hermanamiento con la ciudad de Oaxaca de Juárez y Los Cabos, un trabajo de varios meses concretado el de hoy a través de la firma de los dos presidentes municipales y con esto la intención de tener varias acciones en conjunto, acciones gastronómicas, culturales, turísticas; inclusive se está hablando de poder representar de alguna manera a Oaxaca durante FITUR como ciudad hermana”, señaló.

Asimismo, destacó que este acuerdo permitirá aprender e intercambiar buenas prácticas, como las iniciativas que actualmente desarrolla Oaxaca de Juárez, entre ellas los módulos de atención al turista, los cuales podrán servir como referencia para fortalecer los servicios turísticos y comunitarios en Los Cabos.

Por su parte, la síndica municipal Nélida Dolores Alfaro Rosas señaló que este hermanamiento marca un paso firme hacia la cooperación institucional, al permitir el intercambio de experiencias, el enriquecimiento de las expresiones culturales y el impulso conjunto de un desarrollo turístico sostenible.

En su mensaje, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, expresó que su municipio celebra este hermanamiento, al considerarlo un símbolo de solidaridad, alianza y trabajo conjunto, con la certeza de “construir juntas y juntos el México que queremos”.

