Los Cabos presentará a la ONU sus avances y pendientes en desarrollo sostenible

El municipio de Los Cabos quiere poner bajo la lupa internacional sus políticas ambientales y sociales. Para ello alista un informe voluntario que presentará ante la ONU, donde detallará avances y pendientes en desarrollo sostenible.

El proyecto se llama Informe Voluntario de Desarrollo Sostenible en Buenas Prácticas. No es un simple trámite: será un reporte donde el gobierno local explique qué se ha hecho y qué falta para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marcan la agenda global 2030.

La propuesta nació de una colaboración entre el Instituto de Desarrollo Sostenible de Los Cabos (INDESO), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (ITES) y la académica Claudia Lacruhy. En conjunto elaborarán un documento anual para medir avances en medio ambiente, desarrollo social y economía.

“Es un informe voluntario que se hace ante la ONU, en la cual acá en México, son como 100 gobiernos municipales los que están participando en esto, y ahora Los Cabos puede ser parte de este gran proyecto y nueva forma de poder informar a la gente lo que se está haciendo enfocado en los objetivos de desarrollo sostenible que son las 17 metas que a nivel mundial se establecieron, todos los países que somos parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tenemos este compromiso”, expresó Flavio Olachea, director de INDESO Los Cabos.

El ejercicio no solo busca mostrar logros. También pondrá sobre la mesa los retos locales, desde el manejo de residuos y la protección de áreas naturales, hasta la reducción de la pobreza y el acceso a la educación.

La expectativa es que esta presentación ante la ONU ayude a atraer cooperación internacional y, al mismo tiempo, impulse políticas públicas más ambiciosas en el municipio de Los Cabos.