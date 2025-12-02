Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Los Cabos anuncia el inicio del Operativo Guadalupe-Reyes el 11 de diciembre

El Ayuntamiento de Los Cabos activará el Operativo Guadalupe-Reyes el 11 de diciembre. Se reforzará la seguridad en peregrinaciones, festividades y zonas estratégicas de San José del Cabo y Cabo San Lucas.
Daniela Lara
2 diciembre, 2025
Arranca el Operativo Guadalupe-Reyes en Los Cabos este 11 de diciembre

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Para fortalecer la seguridad y prevenir incidentes durante la temporada decembrina, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció el próximo Operativo Guadalupe-Reyes, que dará inicio el 11 de diciembre frente al Palacio Municipal. Esta estrategia interinstitucional reúne a corporaciones de emergencia y áreas municipales para garantizar un entorno seguro en todo el municipio.

El alcalde Christian Agúndez Gómez informó que el Operativo Guadalupe-Reyes se activará desde la Presidencia Municipal para asegurar mejor coordinación entre Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja y Bomberos.

“Todas las áreas estarán al pendiente de cualquier situación. Cada director y responsable tiene claro su trabajo, y confiamos en que harán una excelente labor”, expresó.

Como parte de las primeras acciones, se reforzarán los dispositivos de seguridad durante las peregrinaciones del 11 y 12 de diciembre hacia la iglesia de la Guadalupana en Miraflores, que cada año congregan a miles de personas. Además, se instalarán módulos y puntos de vigilancia en zonas estratégicas de San José del Cabo y Cabo San Lucas, lo que permitirá brindar apoyo inmediato y mantener tránsito seguro en avenidas principales e iglesias.

El Operativo Guadalupe-Reyes también incluye vigilancia durante posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Se supervisará la venta de pirotecnia no autorizada y se mantendrá el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para reducir riesgos.

Finalmente, el Gobierno Municipal llamó a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado, especialmente hacia niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Asimismo, recomendó utilizar de manera responsable las instalaciones eléctricas y luces navideñas para prevenir accidentes durante el Operativo Guadalupe-Reyes.

