Los Cabos fortalece lazos con Palestina y reitera que la vía pacífica es la mejor ruta para resolver conflictos

Los Cabos fortalece cooperación con Palestina: el alcalde Christian Agúndez reiteró que la vía pacífica debe prevalecer en la resolución de conflictos, durante un encuentro con la embajadora de Palestina en México, Nadya Layla Rasheed.

El presidente municipal recibió a la diplomática en compañía de integrantes de su gabinete y del diputado federal Luis Armando Díaz. En este espacio, refrendó el respaldo del municipio al pueblo palestino y subrayó que la vía pacífica es una prioridad en la gestión pública. Recordó que Los Cabos trabaja bajo principios de concordia, fraternidad y cooperación entre sociedad, sector empresarial y gobiernos.

Agúndez Gómez señaló que el municipio mantiene una visión de hermanamiento con ciudades del mundo, por lo que seguirá impulsando vínculos que fortalezcan el perfil internacional de Los Cabos. Al dar la bienvenida oficial a la embajadora, afirmó que Los Cabos es “un hogar abierto al diálogo y a la cooperación”.

Por su parte, Nadya Layla Rasheed destacó la relevancia de Los Cabos como punto de convergencia multicultural y reconoció que los mensajes de apoyo provenientes del municipio envían un mensaje de humanidad. Resaltó también la importancia de la vía pacífica como principio compartido entre ambas partes.

La embajadora manifestó la disposición de la representación diplomática para fortalecer la amistad con el Ayuntamiento y explorar nuevas oportunidades de colaboración basadas en dignidad, justicia y paz. Agradeció la sensibilidad del alcalde hacia la causa palestina y aseguró que la solidaridad demostrada por Los Cabos “recuerda que la humanidad sigue viva incluso en los tiempos más oscuros”.

El Ayuntamiento destacó que este encuentro refuerza su compromiso con la construcción de puentes internacionales y la promoción de valores como respeto, paz y cooperación entre los pueblos, siempre priorizando la vía pacífica.