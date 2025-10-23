Los Cabos participa en mesa de trabajo para el Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana 2025

Impulso a la participación juvenil

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo juvenil y fomentar la participación en la vida pública, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto Municipal de la Juventud (INJUVE), participó en la mesa de trabajo para la convocatoria del Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana 2025. El encuentro fue organizado por el Congreso del Estado.

La reunión contó con la presencia del diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, presidente de la Comisión Permanente de la Juventud, y del diputado Erick Iván Agúndez Cervantes. También asistieron representantes del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud y de los cinco institutos municipales de juventud de la entidad.

Lee más: Invitan a comerciantes a tramitar permiso para venta durante Día de Muertos en Los Cabos

Durante la sesión, los participantes acordaron reforzar la colaboración institucional para impulsar la voz y participación de las juventudes en temas que impactan su entorno.

Formación ciudadana y políticas públicas inclusivas

En representación de Los Cabos, el director general del INJUVE, José Luis Gutiérrez Crespo, subrayó la importancia de abrir espacios de formación ciudadana. Estos espacios permiten que las y los jóvenes incidan de manera activa en los asuntos sociales y comunitarios.

Además, destacó que el Ayuntamiento continuará promoviendo políticas públicas enfocadas en el desarrollo integral de la juventud cabeña, con énfasis en la inclusión, el liderazgo y la participación democrática.

Compromiso institucional con las nuevas generaciones

Con estas acciones, el Gobierno de Los Cabos reafirma su compromiso de trabajar de forma coordinada con las instituciones estatales y federales. El objetivo es consolidar una sociedad más participativa, con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.