Los Cabos apuesta por tecnología de vanguardia con pilotos de drones certificados

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, consolidó la formación de un cuerpo especializado de pilotos de drones certificados, como parte de su estrategia de modernización de la seguridad pública.

Este proyecto es encabezado por el director general de Seguridad Pública, Christopher Jordi López Monge, así como por Allan Jordano Oscoy Cansino, director del Centro de Control y Monitoreo (C2) de Los Cabos. El objetivo es fortalecer las labores policiales, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar tareas de reconocimiento, vigilancia y localización de personas en situaciones de emergencia.

Para esta estrategia de seguridad pública, el Ayuntamiento adquirió drones de última generación DJI Matrice 350 RTK, diseñados para uso policial y de rescate. Estas aeronaves cuentan con tecnología superior a los drones comerciales, incluyendo cámaras infrarrojas que permiten detectar firmas de calor, lo que amplía significativamente las capacidades operativas en campo.

Lee más: ZOFEMAT Los Cabos impulsa regularización integral del litoral con apoyo de SEMARNAT

El personal asignado recibió capacitación especializada y rigurosa para operar como pilotos de drones certificados, cumpliendo con protocolos técnicos y de seguridad aérea. Se prevé que en los próximos meses la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) emita las licencias oficiales que avalen la capacidad técnica de los operadores.

Con este avance, Los Cabos se perfila como el primer municipio de Baja California Sur en contar con una primera generación de cinco pilotos de drones certificados, quienes operarán bajo estrictos lineamientos, incluyendo el uso de bitácoras de vuelo profesionales, fortaleciendo así la seguridad pública.

De manera complementaria, se contempla la habilitación de un centro especializado dentro del C2, desde donde se realizarán despegues y aterrizajes controlados, además del monitoreo en tiempo real de las operaciones de seguridad pública en el municipio.

Durante el presente año, el Ayuntamiento de Los Cabos continuará gestionando recursos para reforzar la seguridad pública, apostando por la capacitación del capital humano y la incorporación de tecnología de vanguardia, con el objetivo de mantener al municipio como uno de los destinos más seguros del país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur