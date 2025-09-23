Ayuntamiento de Los Cabos activa plataforma digital para reportes de baches

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, puso en marcha un sistema digital que permitirá a la ciudadanía reportar baches en calles y tramos federales.

La inauguración se realizó en la calle Ángeles Ceseña, colonia El Rosarito, en San José del Cabo. Esta acción se suma a la campaña del “Bachetón”, implementada meses atrás, con el objetivo de reforzar la rehabilitación de vialidades.

El alcalde detalló que el sistema funcionará mediante:

Código QR

Línea telefónica

Aplicación de mensajería al número (624) 592 9522

Al realizar un reporte, los ciudadanos deberán incluir la ubicación exacta y una fotografía del bache, lo que permitirá agilizar la verificación y reparación.

“Cada reporte será verificado y atendido oportunamente, permitiendo medir los avances en el trabajo realizado”, explicó Christian Agúndez Gómez.

El presidente municipal destacó que la participación ciudadana es clave para lograr un municipio más seguro, habitable y próspero.

