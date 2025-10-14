Promueven en Los Cabos la prevención de la discriminación laboral

Con el propósito de prevenir la discriminación en el ámbito laboral y promover la igualdad sustantiva, el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos (IMMLC), en coordinación con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, impartió la capacitación “Distintivo de Igualdad Sustantiva” al personal del hotel Pueblo Bonito.

La directora del IMMLC, María de Jesús Cruz Medina, explicó que el objetivo de esta jornada es sensibilizar a las y los colaboradores para generar un entorno de trabajo seguro, respetuoso e incluyente.

“A través de dinámicas y metodologías participativas, fortalecemos las habilidades del personal para identificar y abordar actitudes discriminatorias, además de fomentar la igualdad sustantiva”, destacó Cruz Medina.

Asimismo, la funcionaria subrayó que esta acción refleja el compromiso del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, de impulsar la igualdad de género y prevenir la violencia en todos los espacios laborales.

“Desde el Gobierno Municipal trabajamos para construir espacios inclusivos y equitativos, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente”, agregó.

El Instituto de las Mujeres continuará desarrollando capacitaciones y programas de sensibilización que fortalezcan la cultura del respeto, la equidad y la no discriminación en Los Cabos.