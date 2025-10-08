Refuerza Los Cabos estrategias de prevención ante huracanes con apoyo del Gobierno de México

Para fortalecer la prevención y atención ante huracanes, el alcalde Christian Agúndez Gómez encabezó un recorrido junto a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, autoridades estatales y representantes de las fuerzas armadas, así como titulares de diversas dependencias municipales.

El recorrido se realizó tras la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, con el objetivo de evaluar las condiciones de los refugios temporales y reforzar las estrategias de protección a la población ante el paso del huracán “Priscilla”.

Durante la jornada, las autoridades visitaron la Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, en la colonia Santa Rosa de San José del Cabo, y la zona del vado de Santa Rosa, donde se supervisaron las labores de desazolve y prevención para garantizar la seguridad de las familias.

El Ayuntamiento de Los Cabos presentó a la titular de Protección Civil federal su plan de respuesta y evacuación, diseñado para proteger a quienes habitan en zonas de alto riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos.

También se destacaron los avances en coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, con el compromiso de mantener protocolos actualizados, comunicación efectiva y respuesta inmediata frente a emergencias por lluvias o ciclones tropicales.

El director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, destacó que la visita permitió acordar acciones conjuntas para fortalecer la gestión integral de riesgos.

“Este trabajo colaborativo refuerza la visión de identificar, evaluar y mitigar los impactos de los fenómenos naturales, priorizando siempre la seguridad de la población”, manifestó.

Finalmente, el alcalde Christian Agúndez Gómez agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación para proteger a las familias de Los Cabos y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia.