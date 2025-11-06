Los Cabos impulsa coordinación institucional para prevenir la violencia escolar

Para fortalecer entornos seguros e inclusivos en los planteles educativos, el Ayuntamiento de Los Cabos sostuvo una reunión interinstitucional con autoridades municipales, estatales y del sector educativo, enfocada en prevenir la violencia escolar.

En representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, el director general de Desarrollo Social, Carlos Castro Ceseña, explicó que el encuentro tuvo como finalidad acordar estrategias conjuntas que refuercen la seguridad y la convivencia en los centros educativos. Subrayó que estas acciones buscan atender las causas de la violencia escolar “desde su origen”.

Castro Ceseña recordó que el Ayuntamiento, a través de SIPINNA, Sistema DIF Municipal, Instituto de las Mujeres, Seguridad Pública y Desarrollo Social, mantiene una coordinación permanente “para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”, promoviendo espacios de respeto, paz y bienestar.

Por su parte, el director general del CECyTE Baja California Sur, Vladimir Torres Navarro, destacó que la colaboración entre instituciones educativas y los tres órdenes de gobierno permite acercar programas que fomentan el diálogo, la participación de madres, padres y estudiantes, así como la concientización en torno a la violencia escolar.

Agregó que se fortalecerán los mecanismos de apoyo para personal académico y administrativo, con el objetivo de mejorar la atención integral del alumnado. “Las y los jóvenes no son el problema, sino parte de la solución”, afirmó.

Con esta coordinación interinstitucional, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso de prevenir la violencia escolar y de promover una cultura de paz en beneficio de la comunidad estudiantil.