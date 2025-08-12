Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 12 de Agosto, 2025
Los Cabos

Niños de Los Cabos aprenden a emprender en el Primer Mercado Infantil

Con gran participación infantil, Los Cabos celebró su Primer Mercado Infantil, una iniciativa para que los más pequeños descubran el mundo del emprendimiento de forma divertida y educativa
Tania Plateros
12 agosto, 2025
Primer Mercado Infantil Los Cabos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el objetivo de sembrar desde la infancia las bases del emprendimiento, la Dirección General de Fomento Económico organizó el Primer Mercado Infantil: Jugar para aprender a emprender, una estrategia que busca combinar diversión y formación económica.

La actividad reunió a 30 niñas y niños que instalaron sus propios puestos para vender productos como dulces, aguas frescas, gelatinas, adornos, juegos de mesa, camisetas y artículos diversos. La mecánica fue clara: los asistentes compraban billetes especiales que luego intercambiaban con los pequeños emprendedores.

El evento fue inaugurado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Sol Delgado Moreno. Durante el recorrido, conversaron con los participantes y adquirieron algunos de los productos ofrecidos.

También estuvieron presentes autoridades municipales como Abril Urueta Martínez, titular de Fomento Económico; el secretario general Alberto Rentería Santana; la regidora Luz Adriana Cosío Urbina; el regidor Celestino Atienzon Beltrán; el contralor Alejandro Fernández; la coordinadora de Derechos Humanos Claudia Armenta; la titular de Sipinna Brisa Gastélum Apodaca; y la coordinadora de PyMS Karina Lizárraga.

El presidente municipal destacó que este tipo de proyectos no solo fortalecen la autoestima y la creatividad infantil, sino que también generan una visión temprana de independencia económica.

“Queremos que el juego sea una herramienta para despertar la iniciativa, la cooperación y la participación social desde edades tempranas”, señaló Agúndez.

La propuesta también busca visibilizar la necesidad de programas permanentes de educación financiera infantil, con el respaldo de autoridades y la participación de la sociedad civil.

