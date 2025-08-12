Niños de Los Cabos aprenden a emprender en el Primer Mercado Infantil

Con el objetivo de sembrar desde la infancia las bases del emprendimiento, la Dirección General de Fomento Económico organizó el Primer Mercado Infantil: Jugar para aprender a emprender, una estrategia que busca combinar diversión y formación económica.

La actividad reunió a 30 niñas y niños que instalaron sus propios puestos para vender productos como dulces, aguas frescas, gelatinas, adornos, juegos de mesa, camisetas y artículos diversos. La mecánica fue clara: los asistentes compraban billetes especiales que luego intercambiaban con los pequeños emprendedores.

El evento fue inaugurado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Sol Delgado Moreno. Durante el recorrido, conversaron con los participantes y adquirieron algunos de los productos ofrecidos.

También estuvieron presentes autoridades municipales como Abril Urueta Martínez, titular de Fomento Económico; el secretario general Alberto Rentería Santana; la regidora Luz Adriana Cosío Urbina; el regidor Celestino Atienzon Beltrán; el contralor Alejandro Fernández; la coordinadora de Derechos Humanos Claudia Armenta; la titular de Sipinna Brisa Gastélum Apodaca; y la coordinadora de PyMS Karina Lizárraga.

El presidente municipal destacó que este tipo de proyectos no solo fortalecen la autoestima y la creatividad infantil, sino que también generan una visión temprana de independencia económica.

“Queremos que el juego sea una herramienta para despertar la iniciativa, la cooperación y la participación social desde edades tempranas”, señaló Agúndez.

La propuesta también busca visibilizar la necesidad de programas permanentes de educación financiera infantil, con el respaldo de autoridades y la participación de la sociedad civil.

