Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 3 de Febrero, 2026
HomeLos CabosInicia Gobierno de Los Cabos programa de avistamiento de ballenas para la niñez
Los Cabos

Inicia Gobierno de Los Cabos programa de avistamiento de ballenas para la niñez

El programa de avistamiento de ballenas, impulsado por el XV Ayuntamiento de Los Cabos y DIF municipal, busca acercar a la niñez a la conservación marina mediante experiencias educativas y recreativas.
3 febrero, 2026
0
21
Los Cabos inicia programa de avistamiento de ballenas para niñas y niños

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Gobierno de Los Cabos inició el programa de avistamiento de ballenas para niñas y niños de nivel primaria, una estrategia educativa y recreativa que se desarrollará del 03 de febrero al 05 de marzo, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y la conservación de la vida marina.

El programa, denominado “La Niñez es el Futuro de Los Cabos y con ellos Avanzamos”, es impulsado por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, que encabeza el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, a través de la Dirección Municipal de Pesca y Acuacultura, en coordinación con DIF Los Cabos.

Al respecto, la presidenta honoraria de DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, destacó la importancia de brindar a la niñez una experiencia directa con los cetáceos, al considerar que el avistamiento de ballenas genera conciencia ambiental y promueve el respeto por los océanos y la vida marina desde temprana edad.

Detalló que el programa de avistamiento de ballenas tendrá una duración de un mes y se proyecta beneficiar a más de 400 niñas y niños de distintas escuelas primarias del municipio, gracias a la suma de esfuerzos entre asociaciones civiles, iniciativa privada, cuerpos de emergencia y dependencias municipales.

Por su parte, el director municipal de Pesca, Juan Javier García Davis, explicó que el avistamiento de ballenas incluye una plática informativa y recreativa, donde se aborda la identificación de las especies que visitan las costas de Los Cabos, su alimentación, las rutas migratorias desde aguas gélidas y la relevancia de estos cetáceos para el ecosistema marino.

Finalmente, resaltó el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez para que este programa se lleve a cabo de manera gratuita, reafirmando el compromiso del Gobierno de Los Cabos con el bienestar, la educación ambiental y el desarrollo integral de la niñez.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

México y Estados Unidos acuerdan gestión del agua en Río Bravo

Siguiente articulo

Se presenta nuevo incidente aéreo de Satena en Colombia (Video)