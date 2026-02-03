Inicia Gobierno de Los Cabos programa de avistamiento de ballenas para la niñez

El Gobierno de Los Cabos inició el programa de avistamiento de ballenas para niñas y niños de nivel primaria, una estrategia educativa y recreativa que se desarrollará del 03 de febrero al 05 de marzo, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y la conservación de la vida marina.

El programa, denominado “La Niñez es el Futuro de Los Cabos y con ellos Avanzamos”, es impulsado por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, que encabeza el presidente municipal Christian Agúndez Gómez, a través de la Dirección Municipal de Pesca y Acuacultura, en coordinación con DIF Los Cabos.

Al respecto, la presidenta honoraria de DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, destacó la importancia de brindar a la niñez una experiencia directa con los cetáceos, al considerar que el avistamiento de ballenas genera conciencia ambiental y promueve el respeto por los océanos y la vida marina desde temprana edad.

Detalló que el programa de avistamiento de ballenas tendrá una duración de un mes y se proyecta beneficiar a más de 400 niñas y niños de distintas escuelas primarias del municipio, gracias a la suma de esfuerzos entre asociaciones civiles, iniciativa privada, cuerpos de emergencia y dependencias municipales.

Por su parte, el director municipal de Pesca, Juan Javier García Davis, explicó que el avistamiento de ballenas incluye una plática informativa y recreativa, donde se aborda la identificación de las especies que visitan las costas de Los Cabos, su alimentación, las rutas migratorias desde aguas gélidas y la relevancia de estos cetáceos para el ecosistema marino.

Finalmente, resaltó el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez para que este programa se lleve a cabo de manera gratuita, reafirmando el compromiso del Gobierno de Los Cabos con el bienestar, la educación ambiental y el desarrollo integral de la niñez.

