Los Cabos prohíbe la venta de pirotecnia para proteger a sectores sensibles al ruido

El Ayuntamiento de Los Cabos anunció este lunes la prohibición de la venta de pirotecnia durante la próxima temporada decembrina. La medida, informada por el alcalde Christian Agúndez Gómez, busca salvaguardar la tranquilidad de niñas y niños con autismo, así como de las mascotas afectadas por el estruendo de estos artefactos.

Agúndez Gómez explicó que se reforzarán los operativos para prevenir la comercialización ilegal de pirotecnia, en coordinación con diversas dependencias municipales. Señaló que, aunque el uso de cohetes suele incrementarse en las celebraciones de fin de año, es necesario priorizar la salud y bienestar de los sectores más sensibles al ruido.

“Reiterando y confirmando el tema de la prohibición de la venta de la pirotecnia. Solo serán los registros que ya se tienen en todos los hoteles y en todos los eventos que ya se conocen y que se tienen registrados oficialmente, pero, como ustedes saben, en muchas ocasiones esta venta al menudeo en esta época se da en muchísimas partes del municipio. Estaremos muy atentos a los operativos para prohibir la venta de la pirotecnia, todo por nuestras niñas y niños con autismo, por nuestros animalitos y por todas las familias en general”, expresó el presidente municipal de Los Cabos.

Por su parte, la Dirección Municipal de Protección Civil indicó que prevén la posible venta clandestina de estos productos en algunos comercios, por lo que mantendrán coordinación para atender cualquier denuncia ciudadana y realizar las verificaciones correspondientes.

“Para los artificios pirotécnicos, lo que es la juguetería, se requiere de un permiso especial. Por lo tanto, hemos coincidido con la Mesa de Seguridad en que no está autorizada para el municipio de Los Cabos, con el fin de prevenir accidentes en ese sentido. Le pedimos a la ciudadanía que denuncie en tiempo y forma y nosotros estaremos actuando de manera inmediata. Nos lo pueden hacer saber de manera directa al 911 de emergencias o al teléfono 624 14 237 48 de la Dirección Municipal de Protección Civil. Haremos presencia inmediata acompañados por las autoridades correspondientes para el aseguramiento del producto y su destrucción, o para canalizarlo ante la autoridad competente y que pueda destruirse sin riesgo para la población”, expresó Francisco Cota Márquez, director de Protección Civil de Los Cabos.

En cuanto a la pirotecnia de espectáculo utilizada en la zona turística, las autoridades aclararon que continuará aplicándose sin inconvenientes, ya que los permisionarios cuentan con la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población a sumarse a estas acciones y optar por celebraciones responsables y libres de pirotecnia, con el propósito de mantener la armonía comunitaria durante las festividades.