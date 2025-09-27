Ayuntamiento de Los Cabos fortalece protocolos de atención prehospitalaria
En representación del alcalde Christian Agúndez Gómez, el secretario general del XV Ayuntamiento, Alberto Rentería Santana, encabezó una reunión con directivos de servicios de ambulancias públicas y privadas. El objetivo fue reforzar la coordinación interinstitucional y garantizar una atención rápida y eficiente en situaciones de emergencia.
Durante el encuentro, se acordó que la Secretaría de Salud de Baja California Sur y la Subsecretaría de Protección Civil convocarán próximamente para actualizar y reforzar los protocolos de atención prehospitalaria. El compromiso es que todas las instituciones y empresas que prestan este servicio los conozcan y apliquen de manera correcta.
Se subrayó la importancia del Centro de Control y Monitoreo (C2), responsable de recibir llamadas de emergencia y canalizar las unidades disponibles, lo que permitirá optimizar la respuesta a la ciudadanía.
Asimismo, se dará seguimiento a una nueva reunión en el corto plazo para garantizar que los hospitales públicos y privados de Los Cabos cuenten con las condiciones necesarias para brindar atención inmediata a pacientes.
De esta manera, el Ayuntamiento de Los Cabos, en coordinación con instancias estatales, federales y servicios de ambulancia, ratifica su disposición de trabajar en conjunto para ofrecer un servicio más eficiente y oportuno, fortaleciendo los protocolos de actuación y asegurando a la ciudadanía atención médica con calidad, rapidez y seguridad.
