Miércoles 4 de Febrero, 2026
Los Cabos suma nueva ruta directa a Puebla con Volaris a partir de junio

La nueva ruta aérea directa Los Cabos–Puebla, operada por Volaris, iniciará el 1 de junio con cuatro frecuencias semanales para fortalecer la conectividad nacional.
4 febrero, 2026
Los Cabos vuelos hacia Puebla

Foto: Tribuna de México

A partir del próximo 1 de junio, iniciará operaciones la nueva ruta aérea directa entre Los Cabos y Puebla, operada por la aerolínea Volaris, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea nacional entre dos destinos estratégicos por su relevancia turística, cultural y económica.

La nueva conexión contará con cuatro frecuencias semanales, programadas los días lunes, miércoles, viernes y sábado, lo que permitirá ampliar las opciones de traslado para turistas, viajeros de negocios y residentes de ambas regiones. La venta de boletos ya se encuentra disponible.

La Secretaría de Turismo y Economía destacó que esta ruta representa un paso importante para continuar diversificando la conectividad aérea de Baja California Sur, además de impulsar el flujo de visitantes nacionales y fomentar el intercambio comercial y cultural con el centro del país.

La apertura del vuelo directo Los Cabos–Puebla se suma a las estrategias para acercar destinos, fortalecer el turismo interno y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, tanto para la entidad como para el país.

Actualmente, Volaris cuenta con una amplia conectividad desde Los Cabos (SJD), con vuelos directos a más de 20 destinos nacionales e internacionales. Entre las principales rutas se encuentran Ciudad de México (AICM y AIFA), Tijuana, Guadalajara y Monterrey, así como ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Oakland y Ontario.

