Miércoles 26 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Ayuntamiento de Los Cabos moderniza el Rastro TIF con obras de rehabilitación

El XV Ayuntamiento de Los Cabos ejecuta trabajos de rehabilitación en el Rastro TIF Los Cabos, renovando áreas administrativas, sistemas eléctricos y estructuras para garantizar un servicio más seguro y eficiente.
Daniela Lara
26 noviembre, 2025
Avanza rehabilitación del Rastro TIF Los Cabos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El XV Ayuntamiento de Los Cabos realiza mejoras estructurales en el Rastro TIF, con el objetivo de optimizar su operación y ofrecer un servicio más eficiente a las personas usuarias.

La directora municipal de Administración, María Verónica Olvera Guevara, informó que los trabajos se ejecutan en dos etapas. La primera incluye la remodelación de áreas administrativas y de atención, como la renovación de plataformas, aplicación de pintura, reparación del sistema eléctrico y la instalación de lámparas de bajo consumo energético en el Rastro TIF. Todas estas labores están a cargo del personal de Mantenimiento.

La superficie intervenida es de aproximadamente 60 metros cuadrados, donde se ubican las oficinas de Contabilidad y Dirección, así como los almacenes. Olvera Guevara señaló que las obras mantienen un avance favorable y se prevé su conclusión en los primeros días de diciembre.

Asimismo, destacó que estas acciones fortalecen el cumplimiento de los requisitos de sanidad e inocuidad, garantizando la producción de cárnicos con estándares de calidad dentro del Rastro TIF. También mejoran la seguridad del personal y la protección de la salud de la ciudadanía, luego de más de seis años sin mantenimiento.

Finalmente, añadió que estas mejoras forman parte de las acciones permanentes del Ayuntamiento para mantener en óptimas condiciones los espacios esenciales para el funcionamiento municipal, y para brindar un servicio más seguro, eficiente y digno a quienes dependen del Rastro TIF en su actividad productiva diaria.

EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
