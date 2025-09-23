Los Cabos recolecta más de 1 millón de toneladas de residuos en 10 meses

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, mediante la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se recolectaron más de 1 millón 161 mil toneladas de residuos sólidos urbanos.

Durante este periodo, se atendieron más de 90 mil hogares con rutas optimizadas, aseguró el director municipal de Aseo y Limpieza, Jhonatan Zamudio Olachea.

Bajo las instrucciones del presidente municipal, Christian Agúndez Gómez, se realizaron más de 23 mil kilómetros de barrido manual y 29 mil de barrido mecánico, así como el procesamiento de más de 292 mil toneladas en rellenos sanitarios, lo que representa el 44.99% del total recolectado.

Lee más: Cruceros disparan llegada de ambulantes sin permiso en zonas turísticas de Los Cabos

Asimismo, se mantuvo la limpieza constante de 24 mil cuartos de hotel y 25 mil negocios, asegurando un entorno limpio en las principales zonas turísticas y comerciales del municipio.

Zamudio Olachea reconoció el esfuerzo del personal operativo y destacó que estos logros forman parte de las metas del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en la limpieza urbana, enfatizando:

“Un municipio limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. Construyamos juntos un Los Cabos limpio, responsable y sostenible, porque Los Cabos lo vale.”

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento