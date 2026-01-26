Los Cabos refuerza la educación ambiental con ceremonia cívica y módulos informativos

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el Gobierno de Los Cabos, que encabeza el alcalde Christian Agúndez Gómez, realizó una ceremonia cívica y actividades informativas en la Plaza Antonio Mijares, en San José del Cabo.

La actividad fue organizada a través de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental. Inició con honores a la bandera, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer los valores cívicos y promover la educación ambiental como eje del desarrollo sostenible en el municipio.

Posteriormente, se instalaron módulos informativos donde niñas, niños, jóvenes y ciudadanía en general participaron en dinámicas sobre el cuidado del entorno, la correcta separación de residuos y la protección de los recursos naturales. Estas actividades permitieron difundir, de manera didáctica, la importancia de la educación ambiental, la responsabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.

Al respecto, la titular de la Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental, Cristina Núñez Cosío, destacó que “la educación ambiental es una herramienta esencial para formar generaciones comprometidas con el cuidado del planeta, así como para impulsar acciones cotidianas que contribuyan a la reducción del impacto ambiental, el uso responsable del agua y la energía, y la preservación de los ecosistemas locales”.

Finalmente, informó que el próximo viernes 30 de enero se llevará a cabo la primera jornada de acopio de materiales reciclables en la Unidad Deportiva “Rodrigo Aragón Ceseña”, a partir de las 08:00 horas, por lo que invitó a la población a sumarse a estas acciones que fortalecen la cultura ecológica, la participación ciudadana y la protección del medio ambiente en Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO