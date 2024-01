Los Cabos refuerza vigilancia en bares turísticos para prevenir narcomenudeo

En la última reunión de seguridad en el Consejo Coordinador de Los Cabos, el presidente Julio Castillo informó sobre medidas conjuntas con autoridades para reforzar la vigilancia en bares turísticos de Cabo San Lucas y prevenir el narcomenudeo. Castillo reconoció la importancia de mantener atención constante a este tema, destacando que, aunque no es un problema grave, es esencial abordarlo de manera continua junto a otras cuestiones de seguridad.

“Es algo que no se puede esconder, el narcomenudeo existe y nosotros tenemos que estar cuidando que si en ciertas horas se está presentando y viendo, tenemos que observarlo, no es un tema que sea algo grave pero si es un tema que no se puede soltar, como cualquier tema de seguridad, son temas que nunca se acaban.

Siempre hay que estarlos vigilando y atendiendo como el caso del robo a casa habitación, a vehículos y a transeúnte que eran los temas que nos preocupaban, igual se suma el narcomenudeo que hay que estarlo poniendo sobre la mesa siempre como los demás temas para que esto no se dispare”, expresó.