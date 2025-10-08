Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 8 de Octubre, 2025
HomeLos CabosAyuntamiento de Los Cabos realiza acciones inmediatas para rehabilitar vialidades afectadas por lluvias
Los Cabos

Ayuntamiento de Los Cabos realiza acciones inmediatas para rehabilitar vialidades afectadas por lluvias

Cuadrillas de Obras Públicas y Servicios Públicos implementaron acciones de limpieza, encauzamiento de agua y retiro de tierra en zonas con afectaciones por las lluvias.
Daniela Lara
8 octubre, 2025
0
19
Atiende Ayuntamiento de Los Cabos afectaciones por acumulación de tierra y agua en vialidades

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Para restablecer la circulación vial y atender los puntos con acumulación de agua, tierra y material arrastrado por las lluvias del fenómeno meteorológico “Priscilla”, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, implementó acciones inmediatas en diversas zonas del municipio.

Desde tempranas horas, personal operativo realizó trabajos de desazolve, limpieza y encauzamiento de agua en la calle Miguel Hidalgo, entre Margarita Maza y Benito Juárez, así como en la calle Coronado, donde se ubican la Clínica del IMSS No. 6 y la escuela primaria Gregorio Cruz I. Rodríguez, puntos que presentaban afectaciones por acumulación de agua y tierra.


Estas labores fueron supervisadas por el titular de la dependencia, Christopher Enríquez González.

También se atendieron zonas como Alta Tensión Santa Rosa y Severo Garduño, donde las cuadrillas retiraron material sedimentado para despejar accesos y facilitar la circulación vehicular, priorizando la seguridad de las y los habitantes.

Asimismo, cuadrillas especiales trabajan sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del vado de Santa Rosa, en coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección Municipal de Aseo y Limpia.

El alcalde Christian Agúndez Gómez reafirmó el compromiso del Gobierno de Los Cabos de mantener las vialidades seguras y transitables, actuando de manera oportuna ante los efectos de fenómenos meteorológicos.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Mar Contreras reacciona a foto de supuesto beso con Aldo de Nigris

Siguiente articulo

Selección mexicana de taekwondo viaja a China para el Mundial Wuxi 2025