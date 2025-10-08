Ayuntamiento de Los Cabos realiza acciones inmediatas para rehabilitar vialidades afectadas por lluvias

Para restablecer la circulación vial y atender los puntos con acumulación de agua, tierra y material arrastrado por las lluvias del fenómeno meteorológico “Priscilla”, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, implementó acciones inmediatas en diversas zonas del municipio.

Desde tempranas horas, personal operativo realizó trabajos de desazolve, limpieza y encauzamiento de agua en la calle Miguel Hidalgo, entre Margarita Maza y Benito Juárez, así como en la calle Coronado, donde se ubican la Clínica del IMSS No. 6 y la escuela primaria Gregorio Cruz I. Rodríguez, puntos que presentaban afectaciones por acumulación de agua y tierra.



Estas labores fueron supervisadas por el titular de la dependencia, Christopher Enríquez González.

También se atendieron zonas como Alta Tensión Santa Rosa y Severo Garduño, donde las cuadrillas retiraron material sedimentado para despejar accesos y facilitar la circulación vehicular, priorizando la seguridad de las y los habitantes.

Asimismo, cuadrillas especiales trabajan sobre la carretera Transpeninsular, a la altura del vado de Santa Rosa, en coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos y la Dirección Municipal de Aseo y Limpia.

El alcalde Christian Agúndez Gómez reafirmó el compromiso del Gobierno de Los Cabos de mantener las vialidades seguras y transitables, actuando de manera oportuna ante los efectos de fenómenos meteorológicos.