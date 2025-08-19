Ayuntamiento de Los Cabos respalda a productores con alfalfa a bajo costo

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, refuerza su estrategia de apoyo al sector primario con la entrega de alfalfa subsidiada para productores ganaderos, una medida que busca mitigar los efectos de la sequía y fortalecer la economía local.

Como parte de este programa, recientemente se entregó un camión de forraje en la delegación de Cabo San Lucas, con lo que suman nueve apoyos en esa zona y un total de 35 camiones en todo el municipio. Esta acción representa un respaldo tangible para las familias que dependen de la ganadería en la región.

El director de Desarrollo Rural, Raúl Montaño Ojeda, subrayó que la iniciativa responde a los lineamientos establecidos por el presidente municipal, consolidando una política pública que prioriza al sector primario.

El programa no solo busca reducir los costos de alimentación para el ganado, sino también garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector ganadero. La entrega de alfalfa subsidiada implica un ahorro significativo para los productores, al tiempo que fortalece la economía rural y ofrece herramientas para hacer frente a la crisis hídrica que afecta al municipio.

Con este esquema de subsidios y apoyo logístico, el gobierno municipal de Los Cabos se coloca como un actor clave en la atención a los retos del campo, una estrategia que combina visión social, sostenibilidad y respaldo económico.

