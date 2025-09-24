Los Cabos concentra casi la mitad de los robos de vehículo en BCS; suman 169 denuncias

La ola de robos de vehículos mantiene a Los Cabos como el municipio con mayor incidencia delictiva en Baja California Sur, al concentrar casi la mitad de los casos registrados en 2025.

La Dirección de Seguridad Pública informó que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) detuvieron en flagrancia a un hombre por el robo de una motocicleta en San José del Cabo.

El hecho ocurrió en el estacionamiento del Cecyte 04. Un ciudadano alertó a los agentes sobre la presencia de un individuo sospechoso. Al llegar, los policías ubicaron a un sujeto empujando una motocicleta. El hombre intentó huir al ver la patrulla, pero fue detenido y presentado ante el Ministerio Público.

De enero a agosto de 2025, en Baja California Sur se han abierto 341 carpetas de investigación por robo de vehículo. De ellas, 169 corresponden a Los Cabos, es decir, casi el 50 % de los casos en todo el estado.

A nivel nacional, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reporta que, de junio de 2024 a junio de 2025, los vehículos más robados en México son:

Nissan Versa : 2,362 unidades

Camión Kenworth : 2,104

Nissan NP300 : 1,875

Motocicleta Bajaj 111-250 : 1,498

Chevrolet Aveo: 1,367

Este panorama, advierten autoridades y aseguradoras, refuerza la urgencia de mantener la denuncia ciudadana y la vigilancia preventiva para frenar el crecimiento de este delito en Los Cabos y en el resto del estado.