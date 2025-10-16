Va Los Cabos por saneamiento de finanzas en coordinación con la UCEF

La transparencia en el manejo de recursos públicos es prioridad para la XV Administración del alcalde Christian Agúndez Gómez. En reunión con el titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF), Fernando Renoir Baca Rivera, y el coordinador de Deuda Pública para Entidades Federativas, Antonio Cabrera Solares, se dieron los primeros pasos para establecer mecanismos de saneamiento financiero.

Como resultado, se acordó brindar asesorías especializadas al Ayuntamiento para un manejo más eficiente y transparente de sus finanzas. Este trabajo será coordinado también con el Gobernador Víctor Castro Cosío y la Secretaria de Finanzas, Bertha Montaño Cota.

Al encuentro asistieron el diputado federal Javier Guízar y Minerva Guevara, coordinadora jurídica de coordinación fiscal.

Lee más: Iniciarán en octubre cinco obras hidráulicas en Cabo San Lucas

Previamente, el alcalde sostuvo reuniones con la diputada federal Dolores Padierna Luna y el diputado federal Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda, acompañado de los diputados Luis Armando Díaz y Javier Guízar, para impulsar soluciones, obras y proyectos para Los Cabos.

Desde el inicio de su gestión, Christian Agúndez ha priorizado políticas y acciones que generen bienestar y mejor calidad de vida para las familias del municipio.