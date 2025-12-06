Los Cabos presenta agenda de la Semana de los Derechos Humanos del 5 al 16 de diciembre

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, conmemorado el 10 de diciembre, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Los Cabos dio a conocer una amplia agenda de actividades que integran la “Semana de los Derechos Humanos: Lo esencial de cada día”. Las jornadas se desarrollarán del 5 al 16 de diciembre y buscan fomentar la reflexión ciudadana, la inclusión y el respeto a la dignidad de todas las personas en el municipio.

Durante una rueda de prensa, la titular del área, Claudia Milagros Armenta López, explicó que la programación incluye caminatas, talleres, capacitaciones, foros y actividades comunitarias en distintas delegaciones, con el propósito de visibilizar los derechos fundamentales y fortalecer entornos libres de discriminación y violencia.

Armenta López destacó que el objetivo es abarcar a diversos sectores del municipio:

“Tenemos una semana muy activa de actividades para tratar de abordar tanto al sector público como al sector educativo ya la iniciativa privada. Buscamos atender y dar la mayor cobertura en materia de sensibilización en el tema de derechos humanos. Sabemos que el principio de igualdad y la no discriminación son fundamentales para que los derechos humanos sean garantizados, y por ello hemos enfocado parte de estos esfuerzos en invitar a personal de CONAPRED, que estarán con nosotros los días 15 y 16”.

Entre las acciones destacadas, el 8 de diciembre se contempla una ceremonia cívica en la plaza pública Antonio Mijares, una caminata en Santiago y dos capacitaciones impartidas por la Secretaría de Gobernación, enfocadas en la atención y visibilización de temas de salud mental.

El 9 de diciembre se realizará una caminata en Miraflores, además del foro “Diálogo y Derechos 2025: Hablamos, escuchamos y actuamos”, en el Aula Magna de la Universidad Mundial. Las actividades comenzarán el 10 de diciembre con la caminata “Los esenciales de cada día”, que partirá del Panteón del Centro y concluirá en la plaza pública Antonio Mijares.

Para el 11 de diciembre, está programada una jornada sustentable en la primaria Leonardo Gastélum Villalobos en Cabo San Lucas, así como una caminata en La Ribera. Finalmente, los días 15 y 16 de diciembre, personal de CONAPRED impartirá talleres y una plástica sobre atención libre de discriminación, ajustes razonables e igualdad.