Los Cabos: semillero de talentos del baloncesto juvenil

En los últimos años, Los Cabos ha emergido como un semillero de talentos en el baloncesto juvenil, esto por el apoyo de las ligas y equipos locales que buscan fomentar su crecimiento y eventual profesionalización fuera de Baja California Sur.

En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, el atleta Pastor Alonso Bañuelos Rodríguez, reciente ganador de la medalla de oro en básquetbol 3×3 en los Nacionales CONADE, compartió su perspectiva sobre el tema. Destacó la presencia de jugadores de la región como Hugo Portal, Andre Kachock y Neill Ahumada, quienes han representado a la Selección Nacional en múltiples ocasiones.

“La verdad mis respetos para aquellos que están en Choyeros y más que nada los de mi categoría. Yo considero que sí hay futuro, solo es necesario que todo esté correcto con la familia y que ellos apoyen a sus hijos en lo que más le gusta sin cortarles las alas.

Lo que es Hugo Portal y André Kachock me han aconsejado tanto a nivel estatal como nacional y me ha tocado entrenar con Hugo ya que sus entrenamientos son lo mejor. Igualmente con André Kachock me ha tocado entrenar y con su papá, aprendí a postear, más movimientos y yo aprendí a jugar como poste gracias al papá del Kachock”.