Sigue temblando: Los Cabos sacudido por siete sismos en menos de dos horas (VIDEOS)

El Servicio Sismológico Nacional ha informado que desde las 04:58 AM de este 3 de septiembre, se han registrado siete sismos en San José del Cabo, Baja California Sur.

El primer sismo, de magnitud 4.5, despertó a gran parte de la población. Posteriormente, se han detectado seis réplicas con magnitudes que oscilaron entre 3.0 y 3.4.

Sismo 2 (magnitud 3.0): 5:05 AM

Sismo 3(magnitud 3.4): 5:19 AM

Sismo 4 (magnitud 3.2): 5:40 AM

Sismo 5 (magnitud 3.3): 6:24 AM

Sismo 6 (magnitud 3.2): 6:06 AM

Sismo 7 (magnitud 3.3): 6:45 AM

Los sismos se produjeron en un lapso corto, con intervalos que varían entre 6 y 21 minutos. A pesar de la actividad sísmica, hasta el momento no se han reportado daños mayores, y las clases se llevan a cabo con normalidad en el municipio en todos los niveles.

Las autoridades permanecen en alerta y exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales. Este tipo de actividad sísmica es común en la región debido a las fallas geológicas locales, por lo que se pide a los habitantes que conserven la calma y sigan las recomendaciones de Protección Civil.

