Llaman a ganaderos de Los Cabos a revalidar su Título de Marcas de Herrar

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que es obligatoria la revalidación del Título de Marcas de Herrar, así como de señales de sangre, aretes y tatuajes, trámite que debe realizarse dentro de los primeros 60 días de cada año, conforme a la Ley Ganadera del Estado de Baja California Sur.

A través de la Dirección General de Desarrollo Social, se precisó que esta revalidación debe efectuarse ante la autoridad municipal, por conducto del Departamento de Marcas y Señales de Herrar, y aplica para productores ganaderos de todas las delegaciones municipales.

De acuerdo con el artículo 75 de la legislación estatal, la revalidación del Título de Marcas de Herrar permite mantener actualizada la información relacionada con la propiedad e identificación del ganado, aspecto clave para el control administrativo del sector.

La autoridad municipal destacó que contar con un padrón ganadero actualizado fortalece la trazabilidad del ganado, mejora el orden en las actividades pecuarias y facilita la correcta aplicación de la Ley Ganadera en el municipio de Los Cabos.

Asimismo, se informó que durante el presente ejercicio se continuará utilizando el mismo formato del Título de Marca de Herrar correspondiente al Refrendo 2025, el cual será válido para la movilización y comercialización de ganado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

El Ayuntamiento de Los Cabos reiteró que la revalidación del Título de Marcas de Herrar es un requisito indispensable para realizar trámites relacionados con la movilización y venta de ganado, por lo que exhortó a las y los productores a cumplirlo en tiempo y forma.

