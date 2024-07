Los Cabos United invierte millones en la transformación del Don Koll

Los Cabos United continúan trabajando de cara al inicio del próximo torneo en septiembre. El subcampeón de la Liga Premier ha realizado importantes inversiones en la remodelación de su estadio, el Don Koll.

Héctor Padilla, director deportivo del equipo cabeño, señaló que desde la creación de la franquicia hace dos años, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) ha aprobado todas las mejoras realizadas al recinto deportivo debido a la significativa inversión de dinero. El proyecto sigue en marcha y actualmente se están llevando a cabo varias adecuaciones con el objetivo de ascender a la Liga de Expansión en el futuro.

“Por supuesto, lo que se realizó antes de debutar en la Liga Premier fue suficiente para poder tener una instalación que aprobara la Federación Mexicana de Fútbol. Fue una inversión importante de varios millones de pesos, para poder seguir avanzando en esos planes se tiene que pensar no en una remodelación, sino en una adecuación integral del Don Koll, para lograr pensar en la siguiente categoría”.

Los Cabos United tiene un claro objetivo de continuar haciendo historia dentro del balompié mexicano. La dirección deportiva del conjunto cabeño señaló que no han dejado de trabajar ni un segundo en mejorar su equipo y, sobre todo, su infraestructura.

“Entendemos que si queremos cumplir la meta, sabemos perfectamente que debemos contar con una infraestructura que nos permita competir en la próxima categoría. No hemos dejado de estar un solo segundo de estar trabajando, pero lo que es fiel a lo que es Los Cabos United, no es porque sea ultrasecreto, no daremos a conocer la información hasta que sea concreto”.