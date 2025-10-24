Los Cabos impulsa el empleo local con más de 400 vacantes disponibles

Más de 400 vacantes de empleo fueron ofertadas este viernes durante una jornada de empleo realizada en el municipio de Los Cabos, con el objetivo de fortalecer la economía local y promover oportunidades laborales formales para las y los habitantes de la región.

El evento fue organizado en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), que facilitaron el encuentro directo entre empresas y personas buscadoras de empleo.

Durante la inauguración, el alcalde Christian Agúndez Gómez resaltó la relevancia de acercar oportunidades que impulsen el bienestar de las familias cabeñas y agradeció el respaldo de las autoridades estatales para concretar esta iniciativa.

Lee más: Aprueba Cabildo recinto para el Primer Informe de Labores Los Cabos

“El desempleo es algo que nos afecta a todos como sociedad de una u otra manera, y nosotros estamos procurando que realmente avancemos en ese sentido, que haya el menor desempleo posible y que esas gráficas vayan bajando en cuestión de desempleo y que vaya subiendo la oportunidad y el patrimonio para las personas que habitan aquí en el municipio de Los Cabos”, expresó Agúndez Gómez.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Empleo, estas jornadas buscan fortalecer la vinculación entre empleadores y personas que buscan trabajo, fomentando empleos formales, dignos y con prestaciones de ley.

Por su parte, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Los Cabos, Silvia Collins Agúndez, informó que participaron más de 25 empresas locales de diversos sectores productivos, entre ellos hotelería, comercio y servicios.

“Llevamos a cabo esta jornada en coordinación con la Secretaría de Trabajo, se están ofertando alrededor de 430 vacantes y alrededor de unas 25 a 30 empresas, entre ellas están hoteles, empresas locales, por mencionar algunos como Hilton, Cabo Azul, algunas empresas como Calzzapato, Vivero Los Cabos, entre otras”, indicó Collins Agúndez.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de entregar solicitudes, realizar entrevistas y conocer las condiciones laborales de los distintos centros de trabajo participantes, que abarcaron una amplia gama de perfiles profesionales.

Collins Agúndez destacó que estas acciones continuarán realizándose en diferentes delegaciones del municipio, con el propósito de mantener un vínculo constante entre los centros de trabajo y las personas que buscan vacantes de empleo.

Finalmente, la funcionaria exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las páginas oficiales del Ayuntamiento de Los Cabos, donde se anunciarán las próximas jornadas de empleo y nuevas vacantes de empleo disponibles.