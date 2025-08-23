Los Cabos busca voluntarios para proteger a las tortugas marinas en su temporada de anidación

Las playas de Los Cabos buscan manos dispuestas a proteger a las tortugas marinas. La temporada de anidación y liberación ya comenzó y se necesitan voluntarios para cuidar los nidos y acompañar el nacimiento de las crías. El objetivo es que lleguen al mar con seguridad.

Estas actividades se realizan de julio a noviembre, con la mayor concentración en agosto y septiembre. Su propósito es proteger los nidos y asegurar la supervivencia de las tortugas recién nacidas.

Los voluntarios participarán en tareas de revisión y limpieza de nidos, trabajos que requieren esfuerzo físico bajo el sol. Sin embargo, ofrecen una experiencia gratificante y significativa, al contribuir a la conservación de la fauna local y a la educación ambiental de futuras generaciones.

Entre las especies que llegan a las playas destacan principalmente la tortuga golfina, aunque también se observan ejemplares de laúd y prieta. Estas tortugas son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas marinos, pero enfrentan riesgos como depredadores naturales, contaminación, luces artificiales y la presencia de vehículos o mascotas en la arena.

La Dirección de Ecología Municipal invita a la población a sumarse a estas acciones y ofrece algunas recomendaciones: permitir que las crías lleguen al mar sin obstrucciones, no usar flash al tomar fotografías, no manipular a las tortugas durante la anidación y evitar circular con vehículos en la playa.

La dependencia asegura que los voluntarios recibirán capacitación y trabajarán en equipo. Así se fomenta un municipio más verde y consciente de su entorno natural.

Quienes deseen participar pueden obtener más información llamando al 624 105 0903.

