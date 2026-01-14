Los Cabos vuelve al calendario del Ironman 70.3 con su octava edición

Tras una pausa, el Ironman 70.3 regresa a Los Cabos, consolidando nuevamente al destino como una de las sedes más relevantes del triatlón de talla internacional. Luego de celebrarse por última vez en 2023, el evento volverá a realizarse en este destino turístico, una vez que se resolvieron situaciones financieras que habían puesto en riesgo su continuidad.

El director de Ironman en México, Mauricio Zavala, señaló que actualmente el país alberga seis competencias Ironman, lo que posiciona a México como uno de los principales destinos para este tipo de eventos deportivos internacionales. En este contexto, destacó la importancia de Los Cabos dentro del calendario oficial, tanto por sus condiciones naturales como por su infraestructura turística y capacidad organizativa.

“Tenemos una alegría inmensa de poder regresar a Los Cabos. Recordarán que la última edición fue en 2023. La verdad es que veíamos muy perdida esta sede; reconocemos que esta administración haya respondido por una deuda que no le correspondía”, expresó Zavala.

Detalló que esta será la octava edición del Ironman 70.3 en Los Cabos, con un recorrido que contempla 9.1 kilómetros de natación, 79 kilómetros de ciclismo y un medio maratón en la etapa final. Informó que la competencia se llevará a cabo el 26 de abril y contará con una bolsa de premios de 25 mil dólares para la categoría profesional, además de confirmar que México mantiene seis eventos Ironman en su calendario.

El regreso del Ironman 70.3 representa un impulso para la actividad turística, deportiva y económica del municipio, al generar una importante afluencia de atletas, acompañantes y visitantes nacionales e internacionales.

Eventos como el Abierto Mexicano de Tenis Los Cabos 250 y el World Wide Technology Championship de la PGA TOUR son ejemplo de cómo el turismo deportivo continuará en auge en Los Cabos durante 2026, fortaleciendo su posicionamiento como sede de competencias de alto nivel.

