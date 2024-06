Los cambios en el gobierno de la maestra Delfina no han terminado

Nos dicen que no fue sencillo, pero la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, realizó importantes cambios en su gabinete. Sin duda, el más relevante, nos hacen ver, es el realizado en la Secretaría de Seguridad, donde dejó el cargo Andrés Andrade Téllez y asumió como nuevo titular de la dependencia, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo. Durante los nueve meses que Andrade Téllez estuvo el frente de la Secretaría, varias veces se habló de su salida ante los magros resultados alcanzados. Este 17 de junio, finalmente le entregó su renuncia a la mandataria mexiquense y ahora la seguridad del estado estará en manos de un militar con 30 años de experiencia que, por cierto, desde hace varios meses participa todos los días en las mesas para la construcción de la paz que encabeza la propia gobernadora. Nos aseguran que doña Delfina mantendrá la mano firme, y los cambios en el gobierno mexiquense en áreas estratégicas continuarán.

Sheinbaum y los mensajes de tranquilidad a mercados

Nos comentan que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunirá el 19 de junio con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, a quienes buscará para mandar mensajes de certidumbre. Noa adelantan que les hará un anuncio con el compromiso de que en su gobierno habrá estabilidad y opciones para que los empresarios nacionales y extranjeros inviertan en México, y detallará su plan de relocalización de empresas y proyectos. Esta misma semana, también se darán a conocer los nombramientos de su gabinete, y habrá que ver cómo reciben los mercados las designaciones en sectores clave, como Energía y Economía, entre otros.

¿Nuevos legisladores de Morena tendrán permiso para mover comas a iniciativas?

Hoy se reunirán los diputados salientes de Morena en San Lázaro, para hacer un corte de caja de lo que hicieron en la 65 Legislatura, y entregar el reporte del estatus de las reformas constitucionales del presidente López Obrador a los nuevos legisladores que llegarán para la 66 Legislatura, quienes tendrán la tarea de aprobar las iniciativas que impulsará la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Nos cuentan que, posiblemente, antes de que finalice la 65 Legislatura sean aprobadas en comisiones algunas reformas del presidente, López Obrador, para que queden vivas y listas para subirse al pleno a partir del 1 de septiembre cuando inician los nuevos legisladores. Nos dicen que ojalá los nuevos legisladores sí tengan la oportunidad de mover, al menos, una coma de las iniciativas que les lleguen del Poder Ejecutivo.

Piden no dar por muerto al PRD

En el PRD piden que no se les dé por muertos, pues aún siguen peleando en el tribunal con la esperanza de que no pierdan el registro. Ya se han comentado las deudas que algunos militantes aseguran que arrastra el partido, sin embargo, otros miembros del Sol Azteca aseguran que la administración en este trienio “fue por demás exitosa””. Tan es así, dicen, que recientemente se gastaron, nada menos, que 160 millones de pesos para comprar la sede nacional del partido, un edificio de 8 pisos con el objetivo de que el partido ya no pagara renta. Nos dicen que el PRD no compraba un inmueble desde hace 25 años, y en los últimos tres años lo logró, e incluso, reacondicionó la sede histórica de la calle de Monterrey. El caso es que, si los litigios nos los favorecen y no logran mantener el registro, habrá edificios, pero no partido.