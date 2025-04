“Los cazaremos”: amenaza Guardia Costera de EU a cárteles de la droga

Los Cazaremos fue el contundente mensaje de la Guardia Costera de Estados Unidos tras incautar más de 509 millones de dólares en cocaína y marihuana presuntamente vinculadas a cárteles mexicanos. La operación, considerada una de las más relevantes del año, fue anunciada el miércoles por autoridades estadounidenses, quienes aseguraron que continuarán persiguiendo a las redes delictivas trasnacionales.

The @USCG CGC James has completed a major offload, seizing 44,628 lbs of cocaine & 3,886 lbs of marijuana, valued at $509.7M!!

“Coast Guard Investigative Service and our federal law enforcement partners in the PanEx Strike Force will continue to conduct investigations into… pic.twitter.com/kEwWxgZtgD

— U.S. Coast Guard (@USCG) April 10, 2025