Empresa vinculada con Los Chapitos entre los proveedores de organismos de BCS

Revelan contratos entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, así como con el organismo operador de agua potable del municipio de La Paz, con una de las empresas sancionadas recientemente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por suministro de químicos apoyando al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la investigación publicada por el diario El Universal, en el expediente de la OFAC, la empresa Favelab S.A. de C.V figura entre las vinculadas a Los Chapitos. Además, siete han sido proveedoras del sector público en otros estados como Sonora y Sinaloa entre 2018 y el primer semestre de 2025, con contratos cuyo monto asciende a poco más de 35 millones de pesos.

El gobierno de los Estados Unidos señala que la familia Favela López estaría detrás de esta red corporativa: la empresa Sumilab fue sancionada por la OFAC en 2023, y tras esos señalamientos los dueños habrían cambiado los nombres o la imagen de sus compañías, pero continuado con operaciones bajo rutas similares.

La investigación advierte además que, en Sinaloa y Sonora, las entidades contratantes incluyen universidades públicas como la Universidad Autónoma de Sinaloa,Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad de Sonora, así como centros de investigación adscritos al gobierno federal.