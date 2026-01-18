Los Clap: Revelan red de corrupción en venta de leche en polvo entre México y Venezuela

Nuevas investigaciones periodísticas y judiciales han puesto al descubierto un complejo esquema de corrupción transnacional vinculado al programa Los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) en Venezuela.

El operativo, que involucra a empresas de México, Colombia y Venezuela, se centraba en la adquisición de leche en polvo de dudosa calidad nutricional, la cual era facturada con sobrecostos excesivos para desviar fondos públicos hacia cuentas en paraísos fiscales.

El trabajo del medio venezolano Armandoinfo, describe que los Clap fueron diseñados en 2016 por Nicolás Maduro en respuesta a una supuesta Guerra Económica de Estados Unidos y la “burguesía” en su contra. Uno de los productos que se entregan es leche en polvo.

El mecanismo operaba mediante la compra de productos básicos en México, donde se adquiría leche en polvo que no cumplía con los estándares mínimos para el consumo humano según análisis de laboratorios internacionales. Posteriormente, estos productos eran empaquetados bajo el sello de Los Clap y enviados a territorio venezolano.

La investigación menciona que las marcas Lacto Más, Chimax, Santa Paula, Vitalac, Vilec, pertenecen a Grupo Brandon, el principal proveedor del producto para el programa de los Clap.Tan solo en el primer semestre de 2018 se importaron casi 82 millones de kilos por un valor de 70.3 millones de dólares. La dirección fiscal, según los empaques, se encuentra en Nuevo León, en domicilios fiscales que no tienen nada que ver con la producción de la leche.

La red de Los Clap es señalada por utilizar empresas “fantasma” que facilitaban el blanqueo de capitales. Esta estructura no solo afectó las finanzas públicas, sino que impactó directamente en la salud de la población vulnerable, ya que la leche en polvo suministrada carecía de calcio y proteínas esenciales, según reportes de expertos en nutrición que analizaron las despensas.

El entramado de corrupción de Los Clap no es reciente; tiene sus raíces en contratos firmados desde mediados de la década pasada. Sin embargo, los hallazgos de este 2026 muestran que el esquema evolucionó para evadir sanciones internacionales. La red aprovechó lagunas legales en el comercio exterior de México para exportar toneladas de leche en polvo que, en muchos casos, contenía niveles alarmantes de sodio y carbohidratos, disfrazados como suplementos alimenticios de alta gama.

