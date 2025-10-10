Los Dodgers avanzan tras épico triunfo sobre Phillies

En un encuentro cargado de tensión y dramatismo, Los Dodgers de Los Ángeles lograron un triunfo agónico de 2-1 sobre los Phillies de Filadelfia en once entradas, asegurando su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El duelo, celebrado en el Dodger Stadium, mantuvo a los aficionados al filo del asiento hasta el último lanzamiento.

El juego comenzó con dominio absoluto de los lanzadores abridores. Tyler Glasnow, por Los Dodgers, y Cristopher Sánchez, por los Phillies, mantuvieron a raya a las ofensivas rivales hasta la séptima entrada, cuando los visitantes tomaron ventaja con un doble de Nick Castellanos que impulsó a Max Kepler desde la intermedia.

Sin embargo, Los Ángeles respondió de inmediato. En la parte baja del mismo capítulo, Mookie Betts logró base por bolas con las bases llenas, permitiendo que el corredor emergente Justin Dean anotara la carrera del empate y encendiera el ánimo del público en el Dodger Stadium.

Desde ese momento, el partido se convirtió en una batalla entre relevistas. Tanto Roki Sasaki como Jhoan Durán mantuvieron el marcador igualado hasta la novena entrada, enviando el encuentro a episodios extras con el suspenso al máximo.

En la décima, Jesús Luzardo contuvo el ataque de Filadelfia, y en la undécima, el drama alcanzó su punto culminante. Freddie Freeman fue ponchado, pero Tommy Edman conectó un sencillo y fue reemplazado por el corredor emergente Hyeseong Kim. Luego, Max Muncy pegó otro imparable que colocó corredores en las esquinas.

Con dos outs y las bases llenas tras un pasaporte a Enrique Hernández, un error de fildeo del lanzador Orion Kerkering permitió que Kim cruzara el plato con la carrera del triunfo, desatando la euforia de los fanáticos de Los Dodgers.

El estadio estalló en celebración mientras los jugadores se abrazaban en el campo. Con esta victoria, Los Dodgers se clasifican a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, donde buscarán dar el siguiente paso hacia la Serie Mundial.