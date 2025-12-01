“Los Erre” del CJNG vinculados con el asesinato de Carlos Manzo: García Harfuch

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la vinculación del grupo criminal “Los Erre”, célula armada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre pasado.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que esta facción, con fuerte presencia en varios municipios michoacanos, orquestó el ataque que dejó al funcionario sin vida en medio de una escalada de violencia por el control territorial.

Las autoridades detallaron que la detención de Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual del homicidio, quien coordinaba las operaciones desde una aplicación de mensajería cifrada y quien fue vinculado a proceso penal y trasladado a la prisión federal de máxima seguridad El Altiplano, donde enfrenta cargos por homicidio calificado y delincuencia organizada, fue clave.

Señalaron que su rol en “Los Erre” incluía la planificación de atentados contra figuras públicas que obstaculizan las actividades ilícitas del CJNG en la región de la Tierra Caliente.

En paralelo, siete policías municipales que fungían como escoltas del alcalde Manzo fueron arrestados por su presunta participación en el crimen, lo que expone la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad locales.

Asimismo, Jaciel Antonio ‘N’ fue detenido como reclutador de sicarios, atrayendo a jóvenes vulnerables desde centros de rehabilitación para engrosar las filas de “Los Erre”.

El asesinato de Manzo ha desatado una ola de indignación y solidaridad en todo el país, con manifestaciones en varios estados en repudio al crimen, en este caso al grupo delictivo “Los Erre” y a la creciente crisis de inseguridad que vive México.