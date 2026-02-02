Los Grammys 2026 pasaron de los premios a protestas migratorias y amenazas de Donald Trump

La 68ª edición de los premios Grammy, celebrada este 1 de febrero en Los Ángeles, no solo fue una fiesta para la música, sino el escenario de un choque frontal contra la administración de Donald Trump y sus políticas migratorias.

El presentador de la gala, Trevor Noah, desató la furia del mandatario tras realizar una serie de comentarios satíricos en los que vinculaba al magnate neoyorquino con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La respuesta de la Casa Blanca fue inmediata, calificando la ceremonia como un evento de “bajos índices de audiencia” y amenazando con acciones legales.

Donald Trump utilizó sus redes sociales durante la madrugada para arremeter contra el conductor, afirmando: “El presentador, Trevor Noah, quien quiera que sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel”. El presidente aseguró que la cadena CBS tiene “suerte de que esta basura ya no ensucie su cadena”, refiriéndose al contenido político del show.

Estas declaraciones se sumaron a la indignación del ejecutivo por la protesta liderada por Bad Bunny, quien al recibir su gramófono a Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó un contundente “Fuera ICE”.

El discurso de Bad Bunny resonó en todo el país al declarar que los inmigrantes “no somos salvajes ni animales”. Esta postura fue respaldada por otros artistas como Billie Eilish y SZA, quienes lucieron insignias contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La tensión en la gala reflejó el malestar social tras los recientes operativos federales y el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios el mes pasado.

¿Polémica de los Grammys llegará al Super Bowl?

El punto más álgido de la noche ocurrió cuando Trevor Noah utilizó su monólogo inicial para cuestionar los antecedentes de Donald Trump, mencionando su relación pasada con Jeffrey Epstein. Este comentario fue el que detonó la amenaza de demanda por parte del presidente, quien considera que tales vínculos son difamatorios.

La comunidad internacional y organismos defensores de los derechos humanos han seguido de cerca estos eventos, pues las amenazas de Donald Trump contra figuras públicas y medios de comunicación han escalado en los últimos meses. Por su parte, los representantes de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación no han emitido una postura oficial, pero el respaldo a Trevor Noah por parte de sus colegas ha sido unánime en redes sociales.

Este conflicto ocurre a pocos días de que Bad Bunny se presente en el espectáculo de medio tiempo de la NFL, un evento que promete ser otro punto de inflexión en la lucha por los derechos de los inmigrantes y la representación latina en Estados Unidos. La confrontación entre el poder político y el mundo del espectáculo parece estar lejos de terminar.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México