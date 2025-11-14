Latin Grammy 2025: Nodal gana a Pepe Aguilar y olvida a Ángela

Christian Nodal se coronó como el triunfador del género regional mexicano en los Latin Grammy 2025. La ceremonia de premiación, que se realizó el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, estuvo marcada por los múltiples triunfos de Bad Bunny y el dúo Ca7riel & Paco Amoroso, y por la polémica personal de Nodal.

El cantante de Caborca, Sonora, obtuvo el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por su producción ¿Quién + Como Yo?. Nodal le ganó directamente a su suegro, Pepe Aguilar, quien también estaba nominado en la misma categoría por Mi Suerte Es Ser Mexicano.

Nodal genera controversia en redes y Ángela Aguilar responde a las críticas

Al subir al escenario en Las Vegas para recibir el premio, Christian Nodal externó palabras de agradecimiento a su red de apoyo, amigos, equipo de trabajo, y a Sony Music .

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no mencionó a su esposa, Ángela Aguilar, en su discurso, lo cual desató controversia en redes sociales. Esto contrastó con ceremonias pasadas donde el artista había agradecido a sus entonces parejas, Belinda y Cazzu.

La confirmación de la asistencia de Nodal ya había generado una respuesta negativa entre cibernautas días antes del evento.

Usuarios en línea cuestionaron que pudiera asistir a la premiación, citando una entrevista anterior donde el cantante mencionó que no veía a su hija Inti frecuentemente porque el vuelo a Argentina le tomaría uno o dos días. Comentarios como "Nodal siendo todo menos un padre presente" se difundieron en redes sociales.

Pese a que su esposo no la mencionó, Ángela Aguilar celebró el triunfo diciendo que estaba "triste" pero que el premio "se quedó en familia".

La pareja, junto con Pepe Aguilar y su hermano Leonardo, asistieron a la ceremonia como invitados especiales.

En la alfombra roja, la cantante respondió a las constantes críticas que recibe en redes sociales, catalogándose a sí misma y a su esposo con un polémico comentario. Ángela dijo, entre risas a los entrevistadores: "Aquí los más funados".

Entre los grandes ganadores

En cuanto a las principales cifras de la noche, Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso fueron los artistas más premiados, llevándose cinco Latin Grammys cada uno. Bad Bunny se alzó con el premio a Álbum del Año por Debí tirar más fotos, además de llevarse otros galardones en categorías urbanas.

Por su parte, Alejandro Sanz sorprendió al ganar Grabación del Año con su tema Palmeras en el jardín. La cantante colombiana Karol G también triunfó al llevarse Canción del Año y Mejor Canción Tropical por Si antes te hubiera conocido.

El mensaje de Karol G

Karol G utilizó el escenario no solo para celebrar sus triunfos, sino para compartir un conmovedor mensaje sobre la autoaceptación. Entre lágrimas, la cantante instó a sus seguidores a ignorar las críticas y a volver a la intención y el propósito de su trabajo. Ella promovió la idea de rechazar el “ruido” de las críticas y enfocarse en el amor y la pasión por lo que se hace.

Cabe destacar que la gala de 2025 mostró un cambio en la escena musical latina, pues el género del reguetón desapareció de los números principales en el escenario. En su lugar, hubo una demostración de diversos ritmos y géneros, incluyendo presentaciones de Carlos Santana (con Nodal y Grupo Frontera), Rauw Alejandro y Los Tigres del Norte.