Los malabares del episcopado

Nos dicen que para la Conferencia del Episcopado Mexicano no sólo fue difícil que acudieran las dos candidatas y el candidato presidencial a firmar el “Compromiso para la paz”, promovido por la Iglesia católica. También tuvieron que hacer malabares para que los tres no coincidieran al mismo tiempo en el Centro Cultural Universitario. La participación de los aspirantes presidenciales fue programada de manera escalonada, de tal forma que antes de que llegara Xóchitl Gálvez ya se hubiera retirado del recinto Jorge Álvarez Máynez y antes de que arribara Claudia Sheinbaum ya no estuviera la candidata opositora en las instalaciones. Quienes sí coincidieron y hasta platicaron civilizadamente fueron los integrantes de los equipos de los candidatos. Ahí se vieron el morenista Ricardo Monreal y el panista Jorge Romero; el dirigente de Morena, Mario Delgado, interrumpió una llamada telefónica en su celular para saludar a Jesús Zambrano, quien de salida comentó que lo cortés no quita lo valiente. Los que nuevamente no se saludaron fueron los morenistas y candidatos al Senado, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. El excanciller jalaba reflectores, cámaras y micrófonos, mientras el exsecretario de Gobernación solo lo veía de lejos. Aunque la reunión fue convocada por religiosos, tampoco se esperaban milagros, nos comentan.

La “moda Morena” llega a los fosfo fosfo

Se convirtió en todo un clásico que en los eventos de Morena siempre lleguen vendedores ambulantes ofreciendo Amlitos, posters del titular del Ejecutivo, gorras, playeras y hasta calendarios. Y nos hacen ver que, en Movimiento Ciudadano (MC) no se quieren quedar atrás. Ayer, se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Coordinadora Ciudadana Nacional de MC, donde los propios militantes fosfo fosfo ofertaban: chalecos, gorras y termos. Nos comentan, que los precios varían entre los 150 y hasta los 500 pesos, aunque nos dicen que solo faltaron los tenis fosfo fosfo entre la mercancía del partido naranja. ¿Será que pronto en los actos de campaña y eventos de MC venderán Maynitos o Dantitos de felpa?

Dos meses de patear el bote en San Lázaro

En la Cámara de Diputados la oposición sigue denunciando que las reformas del presidente López Obrador son una simulación para mantener esos temas en el debate durante el periodo de campañas. Ya se desarrollaron dos foros en San Lázaro y se prevé que estos diálogos se prolonguen hasta abril, por lo que algunas de las reformas, como la del sistema de pensiones e incluso de la laboral de 40 horas de trabajo, seguirán durmiendo el sueño de los justos. El tema, nos dicen, es patear el bote febrero y marzo hasta que en abril se venga la votación. Ya se verá si para abril o para mayo hay algo sobre las reformas presidenciales.

Sedena prepara campaña contra violencia de género

Nos adelantan que en el mes de la lucha de las mujeres contra la violencia y por la equidad, la Secretaría de la Defensa Nacional alista una campaña de difusión al interior de las Fuerzas Armadas con el objetivo de sensibilizar y erradicar la violencia y la discriminación de género. Nos indican que se hará una licitación pública para la elaboración de estudios especializados privados para garantizar la pertinencia y efectividad de esta campaña. Nos adelantan que hay cinco empresas interesadas en el contrato. Será esta semana, nos revelan, que será cuando se conozca el fallo de esta licitación.