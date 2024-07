Estos son los MEJORES memes por la caída mundial de Microsoft HOY 19 de julio

Este viernes 19 de julio quedará marcado en la memoria de cientos de usuarios por ser el día en que Microsoft experimentó una caída global de servicios, que afectó a millones de usuarios en todo el mundo.

Pese a las cancelaciones de vuelos, filas kilométricas en casi todos los aeropuertos del mundo, e incluso fallas en algunos sistemas bancarios, los internautas no dudaron en compartir algunos de los mejores memes sobre este evento que a muchos les ha provocado dolores de cabeza.

Desde tempranas horas, las plataformas digitales se llenaron de memes que reflejaban desde la incredulidad hasta la ironía sobre la situación. Ya sea con imágenes sarcásticas o burlas por cantar el “Cielito lindo”, a continuación te dejamos los mejores memes.

microsoft is down worldwide but not in the outlook and teams way. i need it to be down in the outlook and teams way. pic.twitter.com/M6yxvW8xP5

— beck (@billieroan) July 19, 2024