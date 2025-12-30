Los políticos de la 4T más mencionados y enlodados en 2025 que siguen impunes

El año 2025 cerró con una larga lista de polémicas protagonizadas por políticos identificados con la Cuarta Transformación (4T), quienes fueron señalados en medios y redes sociales por presuntos actos irregulares, sin que hasta ahora se hayan concretado sanciones judiciales o políticas en su contra.

Entre los más mencionados destaca Adán Augusto López Hernández, senador de Morena, cuyo entorno fue vinculado con presuntos nexos con el crimen organizado en Tabasco, situación que generó cuestionamientos públicos sin derivar en procesos formales en su contra.

También figuró Gerardo Fernández Noroña, senador morenista, criticado por su estilo de vida y viajes al extranjero, considerados contradictorios con el discurso de austeridad que promueve su partido, aunque sin investigaciones oficiales abiertas.

Otro nombre recurrente fue Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalado por su papel político y por episodios relacionados con viajes y derrotas electorales de Morena, sin consecuencias administrativas o legales.

A la lista se sumó Cuauhtémoc Blanco, diputado federal aliado de la 4T, cuyo proceso de desafuero fue rechazado pese a acusaciones graves, hecho que fue señalado por la oposición como un ejemplo de protección política.

Estos casos alimentaron la percepción ciudadana de que, pese al discurso anticorrupción, la impunidad sigue presente en los niveles más altos del poder, un tema que continúa marcando el debate político nacional rumbo a los próximos procesos electorales.

