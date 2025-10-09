Los retos de ser mamá: Martha Higareda enfrenta un embarazo doble y de alto riesgo

El embarazo de Martha Higareda se a catalogado como de alto riesgo, una situación que la actriz de 42 años hizo pública en agosto de 2025. La espera de dos bebés, gemelos, complica el proceso de gestación que ya enfrentaba dificultades previas para concebir. Higareda, quien está casada con Lewis Howes, compartió sus temores y los desafíos médicos que atraviesa en esta etapa.

Factores que elevaron el riesgo del embarazo

La actriz informó que existen distintos factores por los que su proceso de gestación se considera de “alto riesgo”. Uno de los principales es que son gemelos, ya que “un embarazo doble tiene más complicaciones” que el de un solo bebé, según su testimonio en una entrevista con la revista Caras.

Otro factor determinante es la edad de la actriz, pues a sus 42 años su gestación ya se considera un embarazo de riesgo. Higareda confesó que la combinación de su edad y el embarazo doble le generó “mucho miedo”. Como consecuencia física de esta etapa, la actriz ha experimentado un aumento en el cansancio y episodios de “sueño intenso” durante las tardes y noches.

La Condición Médica Previa

Antes de poder embarazarse de sus gemelos, Martha Higareda enfrentó retos de salud que ponían en duda su capacidad para concebir. La actriz se sometió a una cirugía en 2024 donde le fueron retirados unos miomas del útero.

En su podcast ‘De todo un mucho’, que conduce junto a Yordi Rosado, Higareda explicó que fue diagnosticada con nueve miomas. Estos tumores benignos complicaban sus posibilidades de concebir. Según explicó, cerca de siete de cada 10 mujeres padecen miomas.

Proceso de Consejería y Fecha de Nacimiento

Antes de la intervención quirúrgica, Higareda recurrió a terapias alternativas como la biodescodificación. En estas sesiones, donde se vinculan los síntomas físicos con las emociones, se percató de que su cuerpo interpretaba una carga emocional de responsabilidad familiar como una forma de “maternidad”. Una vez que atendió su salud mental y física, logró quedar embarazada.

Debido a que Martha Higareda se sometió a la cirugía para retirar los miomas en 2024, no podrá dar a luz por vía del parto natural. El proceso debe ser por cesárea. Los médicos han programado el nacimiento de sus dos bebés para mediados de octubre de 2025.