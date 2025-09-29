¡Vuelven a la pantalla grande! Los Simpson tendrán nueva película

Veinte años después de su exitoso debut en la pantalla grande, la familia Simpson prepara su regreso oficial al cine. Disney y 20th Century Studios confirmaron que una nueva película de la icónica serie animada llegará a las salas el próximo 23 de julio de 2027.

El anuncio se realizó con un cartel promocional que muestra la clásica dona rosa con el mensaje “Homer’s coming back for seconds” (“Homero regresa por el segundo plato“), una clara referencia al esperado retorno.

La primera entrega, estrenada en 2007, fue un fenómeno global que recaudó más de 536 millones de dólares en taquilla y se consolidó como uno de los mayores éxitos de animación de su década.

La confianza del estudio en este nuevo proyecto es tan grande que la fecha de estreno fue asegurada tras un movimiento estratégico en su calendario de lanzamientos, lo que subraya la enorme expectativa que rodea a la familia de Springfield.

¿Significa esto el fin de la serie de Los Simpson?

Lejos de ser un cierre, la película actuará como un complemento al inmenso legado de la serie. Los seguidores pueden estar tranquilos, ya que el programa no terminará con este estreno cinematográfico.

De hecho, Los Simpson ya tiene una renovación garantizada hasta su temporada número 40, cuya transmisión está programada entre 2028 y 2029, asegurando al menos cuatro años más en la pantalla chica.

La importancia de la película es tal que Disney decidió retirar un estreno de Marvel que estaba programado para esa misma fecha para darle prioridad al regreso de la familia amarilla.

¿Qué podemos esperar sobre la nueva película de Los Simpson?

Aunque los detalles de la trama se mantienen en estricto secreto, se espera que la nueva película de Los Simpson capture la esencia que ha mantenido a la serie como un referente cultural por más de tres décadas.

El objetivo es atraer tanto a los fanáticos nostálgicos como a las nuevas audiencias que han descubierto el programa en plataformas digitales.

La expectativa, que ya se siente con fuerza en redes sociales, gira en torno a la emoción y sorpresa que generó el anuncio de esta esperada secuela.