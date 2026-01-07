Los Simpson retiran a Duffman tras casi 30 años: ¿por qué desaparece el icónico personaje?

La serie Los Simpson sorprendió a su audiencia con la salida permanente del personaje Duffman, el extravagante portavoz de la cerveza Duff conocido por su enérgico “Oh, yeah!” y su característico atuendo, tras estar presente en la serie por casi 30 años.

La decisión se presentó en el episodio titulado “Seperance” de la temporada 37, donde el propio Barry Duffman —el hombre detrás del disfraz— visita a la familia Simpson para anunciar su retiro oficial como mascota corporativa. Según lo expuesto en la trama, la Corporación Duff decidió jubilar al personaje porque considera que las viejas formas de publicidad ya no encajan en los tiempos modernos.

En la escena clave, Duffman aparece sin su icónico traje —sin gafas de sol, sin capa y sin el cinturón de cervezas— reforzando visualmente que su identidad como símbolo de marca ha quedado atrás. A diferencia de otros personajes que han sido eliminados de forma definitiva en la serie, Duffman no muere en el relato, sino que su salida se contextualiza como una sátira sobre cómo las grandes marcas abandonan figuras clásicas cuando dejan de ser funcionales para el mercado actual.

Introducido por primera vez en 1997 durante la novena temporada (“The City of New York vs. Homer Simpson”), Duffman se convirtió en un personaje recurrente que representaba la publicidad exagerada y el consumo excesivo, característico del humor satírico de la serie.

La salida de Duffman se suma a otros ajustes recientes en el elenco de personajes de la serie, que continúa renovándose tras más de tres décadas al aire, manteniendo su relevancia en la cultura popular y su crítica al mundo contemporáneo.

