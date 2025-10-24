¡Filtración masiva! Los Simpsons llegan a Fortnite; conoce todas las novedades

La esperada unión de Los Simpsons y Fortnite se ha expuesto ampliamente gracias a recientes filtraciones de contenido. La implementación de estas colaboraciones constituye una de las estrategias de mercadeo más eficaces en el entretenimiento actual, logrando atraer y fusionar públicos distintos.

Epic Games seleccionó a Homero, Marge y Ned Flanders para debutar como personajes jugables dentro del battle-royale. Una reconocida informante de la comunidad, ShiinaBR, adelantó la aparición de estos tres personajes centrales.

La transformación del mapa incluirá una inmersión total en Springfield, adaptando algunos de los lugares más emblemáticos de Los Simpsons. Los jugadores podrán recorrer sitios como la Planta de Energía Nuclear, el local de Krusty Burgers y la Mansión Burns.

¿Qué evento habrá en esta colaboración entre Fortnite y Los Simpsons?

Los leaks sugieren la implementación de un evento especial que tendrá a Bart Simpson como protagonista principal. La temática de este suceso se centrará en la famosa casa del árbol que se ubica en el patio trasero de la familia.

La comunidad ha interpretado el crecimiento visible de un árbol en el mapa como un indicio sobre la posible naturaleza del evento. Algunas teorías apuntan a que Epic Games podría desarrollar un evento basado en la mecánica de construcción.

¿Qué sorpresas Ocultas y adaptaciones especiales se añadirán al juego?

Como un easter egg especial, los alienígenas Kang & Kodos podrán ser vistos sobrevolando el Autobús de Batalla al comienzo de las partidas. Sin embargo, esta aparición será muy rara, pues las filtraciones apuntan a tan solo un 5% de probabilidad por juego.

Aunque Epic Games no ha emitido información oficial sobre el contenido o la fecha de lanzamiento, los rumores sitúan el inicio de la colaboración para el 1 de noviembre.