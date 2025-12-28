Los Tigres del Norte se roban show al aparecer HOY en Los Simpson

En un movimiento que fusiona la cultura popular estadounidense con el corazón de la música norteña, Los Tigres del Norte irrumpen hoy en el universo de Springfield.

La legendaria agrupación sinaloense no solo presta su imagen a la estética amarilla de la familia de Los Simpson, sino que protagoniza un momento histórico al interpretar “El Corrido de Pedro y Homero“, un tema original compuesto exclusivamente para el episodio titulado “The Fall Guy-Yi-Yi”.

Esta aparición de Los Trigres del Norte en Los Simpson marca un hito sin precedentes en las más de tres décadas de la serie, pues los “Jefes de Jefes” se convierten en la primera banda mexicana en figurar dentro del show interpretándose a sí mismos.

Hasta ahora, la presencia nacional se había limitado a cameos políticos como el del expresidente Vicente Fox en 2003 o la participación de Los Lobos, quienes, a pesar de sus raíces, son una entidad chicana; de ahí que ver a Jorge Hernández y compañía con sus instrumentos en el escenario de FOX represente una validación definitiva del impacto global del género regional.

El núcleo narrativo de este episodio de la temporada 37 gira en torno a la relación entre Homero y el Hombre Abejorro, personaje que tras años de ser una parodia simplista del Chapulín Colorado, recibe finalmente un trasfondo más digno. La trama profundiza en la identidad de “Pedro” —nombre real del Abejorro revelado en temporadas previas— mientras Homero se convierte en su doble de riesgo, una premisa que sirve de lienzo para que la música de los sinaloenses narre las vicisitudes de estos dos personajes bajo la estructura clásica del corrido.

La producción de este capítulo no es un gesto aislado, sino lo que el coproductor ejecutivo César Mazariegos ha definido como una “carta de amor” a la fanaticada latinoamericana. Para dotar de mayor autenticidad a esta entrega, la cadena FOX reclutó voces de peso como la del cineasta Alejandro González Iñárritu y el regreso de Humberto Vélez para dar voz a Homero Simpson, asegurando que la esencia de la mexicanidad no se pierda en la traducción ni en la caricaturización habitual de los medios extranjeros.

El impacto de la agrupación liderada por el “Tigre Mayor” trasciende los escenarios tradicionales, habiéndose consolidado ya en espacios de la modernidad digital como el videojuego Fortnite. Con siete premios Grammy y más de 30 millones de discos vendidos, su llegada a Springfield es la culminación de una trayectoria que ha sabido cruzar fronteras generacionales.

¿Dónde y a qué hora ver el capítulo de Los Tigres del Norte en Los Simpson?

Los televidentes podrán ser testigos de la aparición de Los Tigres del Norte HOY en Los Simpson a las 16:00 horas de este 28 de diciembre del 2025 a través de la señal de FOX en Estados Unidos, con un estreno posterior programado para el mercado global mediante la plataforma Disney+.

El público mexicano podrá seguir sintonizando las aventuras cotidianas de la familia Simpson a través de Azteca 7, a la espera de que este episodio histórico se sume a la rotación habitual de la televisión abierta nacional, la cual tiene horario de lunes a miércoles, en punto de las 16:00 horas.

