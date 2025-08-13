Lotería Nacional lanza sorteo “México con M de Migrante” en Tijuana

La Lotería Nacional presentó en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, el Gran Sorteo Especial del 15 de septiembre, denominado “México con M de Migrante”, una iniciativa que busca rendir homenaje a los connacionales que, desde el extranjero, aportan al desarrollo del país. El evento estuvo encabezado por la directora general de la institución, Olivia Salomón, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quienes destacaron el valor económico, social y cultural de la comunidad migrante.

Durante un recorrido por la Garita Internacional de San Ysidro y el Faro de Playas de Tijuana, Salomón promovió la venta de Cachito entre quienes cruzaban la frontera, subrayando que la causa del sorteo es fortalecer la atención y protección de la comunidad migrante en Estados Unidos. Explicó que con un cachito de 200 pesos es posible ganar hasta 25.5 millones de pesos, y que cada boleto representa un gesto de apoyo y reconocimiento hacia los mexicanos en el exterior.

Marina del Pilar aseguró que este sorteo de la Lotería Nacional es “un homenaje a millones de personas de origen mexicano que sostienen al país con su esfuerzo desde Estados Unidos”. Por su parte, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, resaltó que el Gran Sorteo Especial lleva un mensaje de unión y solidaridad, e invitó a la ciudadanía a adquirir los boletos como muestra de apoyo a la causa.

El 15 de septiembre a las 16:00 horas se llevará a cabo el sorteo, que entregará un Premio Mayor de 255 millones de pesos, dividido en diez premios de 25.5 millones de pesos, además de cientos de premios adicionales. La Lotería Nacional informó que se emitirán 4 millones de Cachito y que la transmisión en vivo podrá seguirse en el canal oficial de YouTube “Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional”.